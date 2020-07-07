Доллар неожиданно вырос из-за падения нефти

Американская валюта выросла в цене на 18 копеек. Стоимость одного доллара составляет 72,01 рубля. Евро же увеличился на семь копеек. Теперь он стоит 81,30 рубля.

Стоимость нефти Brent с поставкой в сентябре падает до 42,72 долларов за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне 40,20 долларов за баррель (-1,06%).