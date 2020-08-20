Доллар назвали выгодной валютой для инвесторов

Доллар — лучшая «валюта-убежище». И это несмотря на то, что зафиксировано его снижение по отношению к другим валютам мира. Такое заявление сделали аналитики Morgan Stanley.

Экономисты считают, что низкие ставки в Штатах выгодны для инвесторов. Таким образом, доллар становится для них более предпочтительной валютой, чем швейцарский франк и японская иена. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Вкладчики могут занимать в валюте с низкой доходностью, то есть в долларах. Эти деньги потом можно инвестировать в высокодоходные активы и получать процентную разницу.

Кроме того, во время периода неопределенности у финансистов есть возможность продать такие активы и возвратить взятые в долг деньги, что может укрепить эту валюту.

При этом не исключено, что неопределенная политическая ситуация в стране станет риском для доллара.

Ранее в ЦБ сообщили, что в России стало больше фальшивых денег. Чаще всего подделывают рубли. В частности, пятитысячные купюры. Однако мошенники проявляют интерес и к иностранной валюте: американскому доллару, евро, юаню.