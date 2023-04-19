Деньги 19 апреля 2023, 22:57 Доллар назвали токсичным для повседневных операций МИД России: доллар становится токсичным для повседневных операций Pixabay

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Американский доллар становится большой, сильной, но в то же время токсичной валютой для повседневных операций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, его процитировал ТАСС.

В прошлом году некоторые страны сократили объемы долларовых резервов, увеличив при этом запасы золота. При этом не все государства можно назвать друзьями России, отметил Панкин.

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«Эти тенденции указывают на то, что доллар становится большой и сильной, но в то же время токсичной [валютой] для повседневных операций», — заявил замминистра.

Пока это не стало «преобладающей тенденцией», но может стать таковой, подчеркнул представитель МИД.

Банк России продолжает делать все для возвращения замороженных резервов России в долларах и евро, переговоры по этой теме сейчас идут, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что у РФ есть «подушка безопасности» в активах, которые не попали под санкции.