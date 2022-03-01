Доллар на торгах превысил 100 рублей

Курс доллара на торгах достиг 99,74 рубля, а затем превысил планку в 100 рублей, евро достиг сначала 111,33 рубля, а затем оказался выше 119,5 рубля. Такие данные были опубликованы на сайте Московской биржи.

Утром доллар торговался на уровне 97,75 рубля, евро открыл торги с 110 рублей. Затем американская валюта падала ниже 90 рублей.

К 11:29 доллар прибавлял 23,46 рубля к уровню закрытия торгов 26 февраля, поднявшись к 106,4 рубля. Евро в это время вырос на 26,2 рубля, приблизившись к 119,5 рубля.

Накануне ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. В регуляторе пояснили, что это должно обеспечить рост депозитных ставок до уровня, который позволят компенсировать взлетевшие девальвационные и инфляционные риски.

Сегодня стало известно о том, что правительство намерено в 2022 году потратить до одного триллиона рублей на поддержку российских компаний в условиях санкций.