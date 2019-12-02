Доллар и евро взлетят в цене

Официальный курс доллара составит 64,4097 рубля. Валюта ЕС достигнет стоимости 70,9730 рубля.

Отмечается, что в понедельник, 2 декабря, на открытии Московской биржи доллар подорожал на восемь копеек в сравнении с курсом предыдущего дня и составил 64,4 рубля.

Курс евро вырос на семь копеек в сравнении с показателем закрытия биржи. Он составил 70,94 рубля.

Однако к 13:30 валюты США и ЕС потеряли в цене. Доллар стоил 64,28 рубля, а евро — 70, 81 рубля.