Доллар и евро взлетят в цене
Центробанк опубликовал официальный курс валют на 3 декабря. Курс доллара во вторник вырастет на 32 копейки, а евро — на 43. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Официальный курс доллара составит 64,4097 рубля. Валюта ЕС достигнет стоимости 70,9730 рубля.
Отмечается, что в понедельник, 2 декабря, на открытии Московской биржи доллар подорожал на восемь копеек в сравнении с курсом предыдущего дня и составил 64,4 рубля.
Курс евро вырос на семь копеек в сравнении с показателем закрытия биржи. Он составил 70,94 рубля.
Однако к 13:30 валюты США и ЕС потеряли в цене. Доллар стоил 64,28 рубля, а евро — 70, 81 рубля.