Доллар и евро взлетели до небес. Что происходит с рублем?

Курс рубля в среду снова опустился по отношению к доллару и евро. О том, что способствует ослаблению рубля и как может развиваться ситуация, «360» рассказал советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду поднялся выше 92 рублей впервые с февраля. А курс доллара при этом преодолел отметку в 78 рублей впервые с ноября прошлого года. Ослабление российской валюты наблюдается последние несколько дней.

Существует две группы факторов, которые влияют на нынешний курс рубля.

«Первая группа — это фундаментальные факторы, здесь основной причиной, конечно же, является снижение цены на нефть», — отметил экономист.

Падение нефтяных цен связано с договоренностями стран ОПЕК+ по увеличению добычи в мае–июне на два миллиона баррелей в сутки. На ситуацию также влияет рост неопределенности из-за рисков очередной волны пандемии в ряде стран.

«Что касается спекулятивных факторов, то здесь основным является усиление санкционной риторики в отношении России на фоне нарастания геополитической напряженности. И как долго будет действовать этот фактор, очень сложно определить», — отметил советник ЕФСР.

В среднесрочной перспективе возможна небольшая коррекция рубля в тех интервалах, в которых валютный курс определялся за последние пять-шесть месяцев.

«Я думаю, что уровень неопределенности все равно будет высокий, поэтому мы должны быть готовы к тому, что волатильность на валютном рынке в ближайшее время также будет оставаться высокой», — заключил Улатов.

В рейтинговом агентстве Fitch ранее сделали прогноз, что стоимость нефти Brent может опуститься до 50–60 долларов за баррель.