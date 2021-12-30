Доллар и евро взлетели до максимума перед разговором Путина и Байдена

Курсы доллара и евро к рублю начали резко расти в четверг. Валюту активно скупают перед предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Московская биржа 31 декабря закроется, торги возобновятся только 3 января. Поэтому трейдеры на всякий случай закупаются валютой, ведь итоги переговоров Путина и Байдена начнут отыгрываться только со следующей недели.

Согласно данным торгов Мосбиржи на сайте Investing.com, доллар растет на 1,45% и торгуется по 75,0732 рубля. Американская валюта подорожала более чем на один рубль за сутки, достигнув максимума за всю неделю.

Курс евро также растет на 1,44%, до 85,1315 рубля. Это максимальная отметка за месяц.

Разговор Путина и Байдена состоится на фоне очередного обострения в отношениях между Россией и США в связи с ситуацией на Украине.

В Белом доме ранее сообщили, что начало телефонных переговоров президентов РФ и США запланировано на 23:30 по московскому времени. В администрации Байдена отметили, что беседа состоится по инициативе российской стороны.