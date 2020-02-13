Доллар и евро выросли

Стоимость американской валюты на момент открытия торгов выросла на 39 копеек и составила 63,6 рубля. Еще через час она поднялась до 63,67 рубля.

Евро на момент открытия также подорожал на 39 копеек, до 69,14 рубля. Через час его стоимость уже составляла 69,25 рубля.

Официальный курс валют от Центробанка на сегодняшний день — 63,0470 рубля за доллар и 68,7843 рубля за евро.