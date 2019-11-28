  • Доллар и евро выросли в цене

    28 ноября 2019, 10:28

    Ольга Ситникова

    Сегодня, 28 ноября, с открытия торгов на Московской бирже доллар достиг отметки в 63,99 рубля. А евро — 70,46 рубля. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    Центробанк сообщил официальный курс валют на сегодня

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    Американская валюта подорожала на три копейки, в то время, как европейская — на 12 копеек.

    Вчера на открытии биржи стоимость доллара выросла на одну копейку по сравнению с показателями закрытия и на десять утра составила 63,96 рубля. В свою очередь, евро упал на семь копеек по сравнению с закрытием. Тогда европейская валюта стоила 70,43 рубля. Центробанк назвал официальным курсом на 27 ноября показатели доллар — 64,0239 рубля, евро — 70,5159 рубля.