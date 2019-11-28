Доллар и евро выросли в цене

Центробанк сообщил официальный курс валют на сегодня Подробнее

Американская валюта подорожала на три копейки, в то время, как европейская — на 12 копеек.

Вчера на открытии биржи стоимость доллара выросла на одну копейку по сравнению с показателями закрытия и на десять утра составила 63,96 рубля. В свою очередь, евро упал на семь копеек по сравнению с закрытием. Тогда европейская валюта стоила 70,43 рубля. Центробанк назвал официальным курсом на 27 ноября показатели доллар — 64,0239 рубля, евро — 70,5159 рубля.