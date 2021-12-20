Доллар и евро выросли в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные торговой площадки.

Курс доллара составил 74,3 рубля, что выше значений закрытия предыдущих торгов на 17 копеек. Евро же вырос на 9,75 копейки и составил 83,43 рубля.

Ранее россиянам рассказали, в какой период лучше всего покупать рубль. Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин отметил, что лучше всего приобретать валюту, когда ее стоимость достигнет диапазона в 72-75 за доллар.