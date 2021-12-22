Доллар и евро выросли на открытии торгов

Назван курс валют на открытии торгов 22 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН.

Доллар подорожал на 54,75 копейки и составил 74,5 рубля. Евро также вырос на 23,25 копейки — до 83,5675 рубля.

Ранее стоимость газа в Европе впервые достигла исторического максимума — 2187 долларов за тысячу кубических метров. Январские фьючерсы на открытии торгов стоили примерно 1800 долларов, но к 18:04 по московскому времени их цена возросла до 2187 долларов — поднялась на 27 процентов.