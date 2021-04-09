Доллар и евро выросли на открытии торгов

Курс доллара подрос на шесть копеек во время открытия торгов Московской биржи. Цифры взлетели на фоне показателей закрытия в четверг, передала «Свободная пресса».

Утром доллар стоил 76,89 рубля. Затем национальная валюта США начала подниматься вверх и дошла до цифры в 76,97 рубля. Одновременно с этим курс евро вырос на 12 копеек по сравнению с показателями вечера 8 апреля и данных закрытия торгов. Тогда курс евро составлял 91,62 рубля. Курс евро к 8 утра был равен 91,67 рубля.