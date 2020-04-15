Доллар и евро вновь подорожали

Доллар США подорожал на 39 копеек по сравнению с показателем закрытия и достиг 73,39 рубля. К 10:03 по московскому времени его курс составил 73,46 рубля.

В свою очередь, курс евро поднялся на 41 копейку по отношению к показателю закрытия сессии. Его можно было приобрести за 80,57 рубля. В 10:03 по столичному времени стоимость валюты Евросоюза немного снизилась и достигла 80,56 рубля.