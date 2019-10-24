Доллар и евро снова подорожают

По оценке Банка России, в пятницу курс доллара поднимется на три сотых копейки и составит 63,8600 рубля.

Евро также подорожает и будет стоить 71,1400 рубля. Курс поднимется на 18 копеек по сравнению с четвергом.

Ранее сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на восемь копеек, а евро — на 3 копейки по сравнению с предыдущими показателями.