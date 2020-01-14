Доллар и евро растут. Объявлен курс валют на 14 января

В следующий час торгов американская валюта выросла еще на шесть копеек, до 61,39 рубля.

Евро на открытии поднялся на семь копеек по сравнению с вечером предыдущего дня, курс составил 68,33 рубля. В течение часа валюта ЕС подорожала до 68,4 рубля.

Официальный курс валют, по данным Центробанка, на 14 января: 60,9474 рубля — доллар и 67,8162 — евро.