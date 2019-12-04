Доллар и евро потеряли в цене

На момент открытия торгов Московской биржи доллара вырос относительно показателя закрытия на семь копеек. Он составил 64,2 рубля. Однако к 11 часам произошло снижение стоимости доллара до 64,17 рубля.

Стоимость евро на открытии торгов составила 71,12 рубля, то есть на одну копейку больше курса на закрытии во вторник. Спустя час торгов валюта ЕС подешевела до 71,07 рубля.

Официальный курс валют от Центробанка на 4 декабря составляет 64,1401 рубля за доллар и 71,0608 рубля за евро.