Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи

Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.

Рубль стал укрепляться по отношению к иностранной валюте после переговоров ОПЕК+. Страны-экспортеры нефти договорились о сокращении добычи 12 апреля. В мае–июне качать нефть станут меньше на 23%, а до конца 2020 года мощности снизят на 18%. После окончания переговоров их итоги обсудили главы США, России и Саудовской Аравии.

Ранее мировые цены на нефть упали из-за снижения потребления черного золота на фоне пандемии и из-за разрыва сделки ОПЕК+ в прошедшем марте. После этого доллар в России стоил больше 80 рублей, а евро — больше 85 рублей.

Ранее эксперты дали прогноз, каким будет курс валют в России летом 2020 года. Цена на доллар в мае и июне может упасть до 65-70 рублей. При развитии негативного сценария американская валюта будет стоить 86 рублей.