Доллар и евро показали снижение на торгах Московской биржи

Уточняется, что в 10:00 доллар стоил 75,15 рубля. Это на девять копеек меньше, чем вечером в четверг, 10 сентября. Далее американская валюта продолжила снижение и через час ее стоимость достигла уровня 74,91 рубля.

Евро остался на уровне закрытия торгов вечера прошлого дня, курс валюты ЕС составлял 88,9 рубля. Спустя время евро еще подешевел и к 11:00 утра стоил 88,64 рубля.