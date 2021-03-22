Доллар и евро подорожали вслед за падением цены на нефть

Евро и американский доллар подросли на открытии Московской биржи утром 22 марта. Рубль ослабел вслед за ухудшением обстановки на мировых рынках и падающей нефтью. Об этом сообщил «Интерфакс».

В первые пять минут торгов за доллар давали 74,3 рубля. Это на 18,5 копейки больше по сравнению с ситуацией на предыдущем закрытии. Евро стал стоить 88,35 рубля (+13 копеек). Бивалютная корзина (0,45 доллара и 0,55 евро) подросла на 16 копеек к уровню закрытия пятницы до 80,62 рубля.

Доллар прибавил 16,1 копейки по сравнению с действующим официальным курсом, евро наоборот на 8,3 копейки ниже официального курса.

Эксперты агентства считают, что небольшое ослабление рубля по отношению к евро и доллару на старте торгов в понедельник связано с негативной динамикой нефтяных цен и ухудшением ситуации на мировых рынках утром 22 марта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне к 07:05 по московскому времени составила 64,16 доллара за баррель. Это на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

«Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,21 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка 19 марта», — сказано в сообщении агентства.

Россиян тем временем призвали не хранить все деньги в долларах. Выгоднее иметь разную валюту.