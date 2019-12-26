Доллар и евро подорожают завтра

По данным регулятора, доллар немного подрастет — его курс составит 61,7676 рубля, что на пять копеек больше установленного ранее.

Европейская валюта вырастет на десять копеек. За один евро будут давать 68,5003 рубля.

26 декабря на открытии торгов на Московской бирже, курс доллара снизился на десять копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 61,75 рубля.

Евро подешевел на 24 копейки по сравнению с закрытием. Его курс составлял 68,44 рубля.

В дальнейшем валюта США начала расти и к 13:00 стоила 61,77. Евро в течение дня также прибавил в цене и к тому же времени стоил 68,51 рубля.