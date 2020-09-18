Доллар и евро подешевели на открытии торгов Московской биржи

По словам аналитиков, на 10:00 стоимость доллара составляла 74,98 рубля. Это на 21 копейку больше чем вечером прошлого дня. Далее американская валюта показала рост и через час достигла отметки 75,05 рубля.

Евро в пятницу потерял четыре копейки в сравнению с вечером 17 сентября. Курс валюты ЕС составлял 89,06 рубля. Позже евро продолжил падать, к 11:00 утра он стоил 88,91 рубля.