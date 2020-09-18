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    18 сентября 2020, 14:43

    Доллар и евро подешевели на открытии торгов Московской биржи

    Полина Петрова

    Курс доллара и евро подешевел на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 18 сентября, пишет сайт «Свободная пресса».
    Доллар и евро подешевели на открытии торгов Московской биржи

    По словам аналитиков, на 10:00 стоимость доллара составляла 74,98 рубля. Это на 21 копейку больше чем вечером прошлого дня. Далее американская валюта показала рост и через час достигла отметки 75,05 рубля.

    Евро в пятницу потерял четыре копейки в сравнению с вечером 17 сентября. Курс валюты ЕС составлял 89,06 рубля. Позже евро продолжил падать, к 11:00 утра он стоил 88,91 рубля.

    Новости SMI.FM