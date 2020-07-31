Доллар и евро «по сто» нам не грозят. Экономист объяснил, почему взлетела валюта

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.

Ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут, рассказал «360» экономист Вячеслав Зайченко.

«Рост стоимости евро и доллара связан с двумя простыми факторами. Первый — это сезонность. У нас сейчас август, отпуска, это естественно всегда сказывается на ослаблении рубля. Всем нашим туристическим операторам выгодно повышение стоимости евро и доллара. Но я думаю, что в ближайшее время этот рост значительно сократится», — заявил Вячеслав Зайченко.

По словам эксперта, второй фактор, влияющий на курсы валют, это снижение цены на нефть.

«После роста начала снижаться „нефтянка“ — марки Bren, WTI. Brent дошла до максимальных коридоров в 45 долларов за баррель. Сейчас в этом коридоре идет снижение, но оно коррекционное, чисто техническое. Оно опять же связано с сезонностью. Август — „мертвый“ месяц по контрактами. Сейчас ничего не происходит, не зафрахтовывается», — уверен экономист.

Когда коррекционное снижение цены на нефть закончится, позиции рубля укрепятся.

«После 20 августа все начнет восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон. И естественно, рубль начнет укрепляться. Правда, технически и фундаментально у рубля нет предпосылок к какому-то сумасшедшему взлету», — резюмировал Зайченко.

Ранее на Московской бирже стоимость евро выросла до 87 рублей, а доллара — до 73.