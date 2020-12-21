Доллар и евро обновили свой максимум с начала декабря

Рубль потерял свои позиции по отношению к доллару. Американская валюта максимально выросла в цене с начала декабря. Подорожал и евро.

В начале торгов на Московской бирже доллар с расчетом на завтра оценивали в 75,8 рубля. Значение оказалось самым большим с 3 декабря. Валюта колебалась на отметке в 75 рублей и к 10:40 по Москве достигла показателя в 74,94 рубля.

Евро тоже показал самую высокую стоимость: он стоит более 91 рубля.

На 3% подешевели февральские фьючерсы на нефть марки Brent и WTI. Рубль снизился вслед за нефтью.