Деньги 26 мая 2023, 16:25 Долю малого и среднего бизнеса в ВВП России сочли стыдной Глава Сбербанка Греф посчитал стыдной долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20% РИА «Новости»

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России. Об этом он заявил на форуме «Опоры России», сообщили РИА «Новости».

«Доля двадцать процентов ВВП — это стыдно, мне кажется», — отметил Греф.

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В качестве примера он привет Китай с долей малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте 60-70%, США и Финляндию, где на предпринимательство приходится около 60% ВВП, и Италию — с более 70% ВВП.

Греф подчеркнул, что, несмотря на сложность времен, число небольших предприятий сохраняется.

По его словам, практически не растет, как заколдованная, цифра доли малого бизнеса в российском ВВП. Эти показатели меняются в течение последних лет лишь на десятые доли процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трудности заставили Россию сделать шаг к дальнейшей суверенизации, укреплению экономической независимости.