Деньги 22 августа 2023, 17:43 Доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое за 1,5 года Путин: доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое РИА «Новости»

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Доля российского рубля при оплате российского экспорта выросла за 1,5 года более чем в три раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российская экономика вошла в топ-5 крупнейших в мире, несмотря на пессимистические прогнозы, отметил глава государства. РФ обогнала Германию по важнейшим показателям, в том числе паритету покупательной способности.

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Ранее Путин подчеркнул, что Россия проходит сложный путь своего развития. Страна продолжила развиваться в соответствии с потребностями экономики, а также законных прав и интересов населения.