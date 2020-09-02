Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась в России

В августе с 1% до 12% в России выросло число реструктурированных долгов по кредитных картам. Об этом заявили аналитики рейтингового агентства АКРА.

Как рассказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, объем реструктурированной задолженности по кредиткам достиг 80–85 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК.

По словам Носовой, бравшие до кризиса потребительские кредиты теперь не смогли их оформлять. Это произошло еще и из-за ужесточения политики банков. У клиентов начала расти задолженность именно по кредитным картам. Из-за этого они вынуждены были просить о реструктуризации долга.

Представительства АКРА отметила, что если раньше «проблемной зоной» являлись потребительские кредиты, то сейчас в этот список вошли действия с кредитными картами. Агентство считает, что доля просроченной задолженности в банках в 2020 году в среднем — около 4,6%. Это ниже значений 2019 года.

Банкам придется создавать резервы примерно на 70% задолженности в случае, если весь реструктурированный объем кредитов останется проблемным. Это приведет к потере 5-6% от капитала финансовых организаций. Речь идет о примерно 600 миллиардах рублей.

Ранее стало известно, что в России увеличилось число людей, которые стали пользоваться кредитными картами.