Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировое значение

Количество россиян, ощутивших финансовые последствия из-за пандемии коронавируса, выросло до рекордных 53%. Данный показатель превысил среднемировое значение.

Среднемировой показатель составил 46%. Такие данные предоставили аналитики NielsenIQ, сообщил «Коммерсант».

При этом в России сейчас 69% потребителей вынуждены экономить и внимательнее относиться к своим тратам. О спросе на товары широкого ассортимента по доступным ценам заявили 92% опрошенных компаний.

Аналитики считают, что 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% переключаются на товары под торговой маркой (СТМ) сетей, еще 20% выбирают самый дешевый продукт в категории.

В X5 Retail Group рассказали, что пока не видят сокращения расходов потребителей, но не исключают этого тренда. В компании согласились с тем, что цена на сегодняшний день — главный критерий для потребителя на рынке продуктов питания. В Auchan подсчитали, что каждый пятый проданный в сети товар является продукцией СТМ. Там также видят повышенный интерес среди россиян к скидкам и промо.

Эксперты заключили, что снижение покупательской активности приведет к тому, что в 2021 году потребление в натуральном выражении расти не будет, а рынок вырастет из-за инфляции.