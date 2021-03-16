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    16 марта 2021, 08:25

    Доля одобренной ипотеки упала до минимума четырехлетней давности в России

    Гора Орлов

    Более трети всех желающих оформить жилье в кредит в этом феврале столкнулись с отказами со стороны банковских работников, известно из данных НБКИ. Повышение цен на недвижимость сузило круг тех, кто может выплатить значительный заем, рассчитали аналитики.

    Доля одобренной ипотеки упала до минимума четырехлетней давности в России

    В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты снизилась до четырехлетнего минимума — 63,8% против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), данные привел РБК. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2017 года, тогда показатель был на уровне 63,9%.

    По сравнению с январем доля одобренной ипотеки уменьшилась на 1,3%, а с конца 2020 года — на 5,3%, следует из данных НБКИ. При этом по другим видам ссуд банки почти не изменили своего поведения. Доля рассмотренных положительно обращений по автокредитам в феврале составила 39,5%, что составило плюс 0,9% по сравнению с декабрем, по потребительским ссудам и кредитам — 32,4%, что оказалось на 0,8% меньше.

    БКИ «Эквифакс» также зафиксировало снижение уровня одобрения ипотеки в феврале, но считает подобное сокращение незначительным. В 2020 году российские банки дважды усложняли требования при выдаче кредитов на жилье, следует из статистики НБКИ.

    Во время общего снижения ставок, а также запуска новой льготной госпрограммы российские банки в 2020 году оформили наибольшее количество ипотечных кредитов. Они заключили 1,7 миллиона договоров на 4,3 триллиона рублей. По оценкам «Дом.рф», на льготную ипотеку под 6,5% пришлось чуть больше 20% выдач — 345,6 тысячи ссуд более чем на один триллион рублей.

    Также НБКИ подсчитали, что Российские микрофинансовые организации (МФО) в первый месяц 2021 года выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты», что на 23,1% больше, чем годом ранее.