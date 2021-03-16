Доля одобренной ипотеки упала до минимума четырехлетней давности в России

Более трети всех желающих оформить жилье в кредит в этом феврале столкнулись с отказами со стороны банковских работников, известно из данных НБКИ. Повышение цен на недвижимость сузило круг тех, кто может выплатить значительный заем, рассчитали аналитики.

В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты снизилась до четырехлетнего минимума — 63,8% против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), данные привел РБК. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2017 года, тогда показатель был на уровне 63,9%.

По сравнению с январем доля одобренной ипотеки уменьшилась на 1,3%, а с конца 2020 года — на 5,3%, следует из данных НБКИ. При этом по другим видам ссуд банки почти не изменили своего поведения. Доля рассмотренных положительно обращений по автокредитам в феврале составила 39,5%, что составило плюс 0,9% по сравнению с декабрем, по потребительским ссудам и кредитам — 32,4%, что оказалось на 0,8% меньше.

БКИ «Эквифакс» также зафиксировало снижение уровня одобрения ипотеки в феврале, но считает подобное сокращение незначительным. В 2020 году российские банки дважды усложняли требования при выдаче кредитов на жилье, следует из статистики НБКИ.

Во время общего снижения ставок, а также запуска новой льготной госпрограммы российские банки в 2020 году оформили наибольшее количество ипотечных кредитов. Они заключили 1,7 миллиона договоров на 4,3 триллиона рублей. По оценкам «Дом.рф», на льготную ипотеку под 6,5% пришлось чуть больше 20% выдач — 345,6 тысячи ссуд более чем на один триллион рублей.

Также НБКИ подсчитали, что Российские микрофинансовые организации (МФО) в первый месяц 2021 года выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты», что на 23,1% больше, чем годом ранее.