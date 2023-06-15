Деньги 15 июня 2023, 11:15 Доля Евросоюза как торгового партнера России сократилась на 20% Глава ФТС Давыдов: Евросоюз перестал быть торговым партнером России, сократив долю до 18% Unsplash

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Доля Евросоюза во внешней торговле России сократилась за два года на 20%. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сказал об этом РИА «Новости» на ПМЭФ-2023.

«Евросоюз утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 18% во внешней торговле России с 38% два года назад», — заявил он.

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Товарооборот России с Китаем, в отличие от Евросоюза, по итогам 2022 года возрос на 29,3%, до 190,27 миллиарда долларов, отдельно взятой Москвы с китайскими партнерами — на 16,4%. Российское государство поднялось с 10-го на седьмое место среди партнеров КНР.

Евросоюз и Япония не поддержали идею США и Канады ввести странами G7 полную торговую блокаду России, так как это невозможно. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что европейские страны сохранили торговый оборот с Россией в размере около 200 миллиардов евро.