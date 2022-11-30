30 ноября 2022, 04:12
Доля доллара и евро на Мосбирже упала в 20 раз
Представитель Мосбиржи Титов: доля доллара и евро в торгах упала с 20% до уровня ниже 1%
Доля евро и доллара в торгах на Московской бирже упала катастрофически. Как сообщил в интервью РБК директор департамента денежного рынка холдинга Сергей Титов, доля иностранной валюты в общем объеме операций составляет меньше 1%.
Титов пояснил, что в начале 2022 года основной объем торгов массу — 80% — составляли операции с рублем, на доллар и евро приходилось около 20%. Сегодня же это число упало до одного процента.
Реклама
«За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%», — добавил Титов.
Реклама
Оставшиеся проценты приходятся преимущественно на юани.
Ранее в Мосбирже не исключили отказ от торгов долларом. Председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов заявил, что вероятность отказаться от конвертации пары доллара к рублю есть. Для этого бизнес, который обеспечивает конверсию, могут продать. При этом он подчеркнул, что доля расчетов в долларах при экспорте и импорте затухает.
Евро
Рубль
Доллары США
Деньги
Экономика
Реклама
Реклама