Деньги 30 ноября 2022, 04:12 Доля доллара и евро на Мосбирже упала в 20 раз Представитель Мосбиржи Титов: доля доллара и евро в торгах упала с 20% до уровня ниже 1% РИА «Новости»

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Доля евро и доллара в торгах на Московской бирже упала катастрофически. Как сообщил в интервью РБК директор департамента денежного рынка холдинга Сергей Титов, доля иностранной валюты в общем объеме операций составляет меньше 1%.

Титов пояснил, что в начале 2022 года основной объем торгов массу — 80% — составляли операции с рублем, на доллар и евро приходилось около 20%. Сегодня же это число упало до одного процента.

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«За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%», — добавил Титов.

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Оставшиеся проценты приходятся преимущественно на юани.

Ранее в Мосбирже не исключили отказ от торгов долларом. Председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов заявил, что вероятность отказаться от конвертации пары доллара к рублю есть. Для этого бизнес, который обеспечивает конверсию, могут продать. При этом он подчеркнул, что доля расчетов в долларах при экспорте и импорте затухает.