Доля берущих займы в микрофинансовых организациях россиян стала максимальной за 4 года

Почти у каждого пятого заемщика в РФ есть долг перед микрофинансовыми организациями. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Уточняется, что в конце 2020-го и начале 2021 года приток клиентов в МФО вырос. Это произошло в том числе и за счет тех, кто ранее брал кредиты в банках. Об этом написал РБК.

В первом квартале 2021 года доля российских заемщиков, у которых есть ссуды только в микрофинансовых организациях, достигла 7,6%, одновременно в банках и микрофинансовых организациях — 9,1%. Это максимум с 2017 года.

При этом доля должников МФО увеличивалась на протяжении последних лет, с четвертого квартала 2020 года рост стал быстрее. За полгода доля клиентов с микрозаймами выросла на 1,2%, людей с микрозаймами и банковскими кредитами — на 0,5%. За тот же период доля только банковских клиентов уменьшилась на 1,6% и составила 83,4%.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин выразил мнение, что происходящее показывает усиление борьбы между банками и МФО.

«В последнее время на рынке можно встретить микрозаймы, предоставленные по ставкам, приближенным к кредитным. Постепенно граница стирается», — сказал он.

Некоторые крупные микрофинансовые компании подтвердили приток заемщиков из банков.

Генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года около 5% клиентов имели действующие кредиты в банках, в конце года их было 4,5% от общего количества.

В Центробанке связывали приток клиентов в МФО со снижением доходов россиян и последствиями пандемии коронавируса.