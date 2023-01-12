Деньги 12 января 2023, 05:56 Доли детей в жилье с маткапиталом захотели отменить в России РИА «Новости»

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Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который отменяет обязанность выделения детям долей в жилье, которое куплено с использованием средств материнского капитала, в том числе, когда они направляются на погашение ипотеки, рассказала «Известиям» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, доли детей очень малы, а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно. Практически невозможно перепродать квартиру в недостроенном доме. Также возникают трудности с реализацией квартиры на вторичном рынке, поэтому продавцам приходится делать большие скидки, пояснила Разворотнева.

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«А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее», — поделилась парламентарий.

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