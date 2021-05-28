Долговая нагрузка россиян обновила рекорд

Долговая нагрузка россиян к 1 апреля 2021 года увеличилась до 11,9%. Такой показатель обновил исторический максимум, сообщил в обзоре финансовой стабильности Банк России.

«В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — отметили в документе.

В начале года цифры составляли 11,7%. В основном причина увеличения долговой нагрузки скрывается в необеспеченных потребительских кредитах. В первом квартале 2021 года рост по таким займам превысил 15% в годовом выражении. Всего за время кризиса и пандемии коронавиурса долговая нагрузка населения выросла на один процентный пункт.

К 1 апреля темпы ипотечного кредитования составили 23% в годовом выражении. Несмотря на это, вклад этих ссуд скомпенсировало снижение ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых. Как заявил регулятор, наиболее уязвимой категорией граждан являются те, кто отдают по кредитам более 80% своих доходов в месяц.