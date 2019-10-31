Долговая нагрузка россиян побила рекорд 2015 года

Долги начали расти с 2017 года в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. При этом с начала года российские банки смягчили свои требования по выдаче ссуд. Это видно по увеличившейся долговой загрузке.

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Данилова отметила, что количество кредитов, на которые заемщики тратят более 60% своего ежемесячного дохода, значительно увеличилось.

Если раньше банки требовали от заемщиков соответствовать достаточно высоким стандартам, то теперь получить ссуды могут люди, которые тратят на свои обязательства 80% своих ежемесячных доходов. Во втором квартале этого года доля таких одобренных кредитов составила более 11%.

Кроме того, значительно увеличилось количество случаев, когда просрочки по погашению кредитов наступают на ранних сроках.

«Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — заявила Данилова.

Она пояснила, что большинство клиентов имеют только один кредит: ипотеку или просто ссуду наличными. Но главная опасность в том, что растет перекрестное кредитование. Это может привести к тому, что люди, не погасив один кредит, не могут обслуживать другой.