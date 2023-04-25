Деньги 25 апреля 2023, 19:20 Долги стран Восточной Европы рекордно выросли Bloomberg: долг стран Восточной Европы с начала 2023 года достиг 32 миллиардов долларов РИА «Новости»

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Страны Восточной Европы в 2023 году успели занять в три раза больше средств, чем за первые месяцы прошлого года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Государства Восточной Европы, указали в материале, с начала 2023 году уже успели занять около 32 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем за такой же период год назад.

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Аналитики агентства обратили внимание, что страны бывшего соцлагеря впервые за 12 лет вошли в топ-5 крупнейших заемщиков на зарубежных рынках. Пальма первенства — у Польши долгом в девять миллиардов долларов, за ней — Румыния (шесть миллиардов) и Венгрия (пять миллиардов).

Одновременно в Восточной Европе растет инфляция, она уже достигла 20%. При этом дефицит бюджета Восточной Европы вырос до 4,3% от ВВП региона.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал возврат к национальным валютам в Европе из-за возможного краха МВФ и Всемирного банка.