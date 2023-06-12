Деньги 12 июня 2023, 18:24 Долги россиян выросли и превысили 30 триллионов рублей Центробанк: долги россиян по итогам апреля превысили 30 триллионов рублей

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Долги жителей России по итогам апреля выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на отчет Центробанка.

«Кредит населению заметно прирастал, возможно, из-за смягчений требований банков к заемщикам», — передало СМИ.

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Эксперты заметили, что в первом квартале 2023 года выросла потребительская активность, вырос интерес к ипотеке, при этом о сбережениях россияне начали думать меньше.

В общей сложности долги людей увеличились на 527 миллиардов рублей и превысили 30 триллионов рублей. При этом ранее стало известно, что судебные приставы не взыскивают долги с участников специальной военной операции. Речь идет о неуплаченных 27 миллиардах рублей.

Любопытно, что в последнее время россияне стали реже пользоваться банковскими картами. В первом квартале 2023 года число активно используемых карт, по которым проводили хотя бы одну операция, уменьшилось на 3%.