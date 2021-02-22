Долги по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей за год

Сумма всех долгов россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году выросла почти на один миллиард рублей. Всего за нарушения правил автомобилисты задолжали 11,3 миллиарда рублей.

По информации на 1 января, у судебных приставов было более 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов ГИБДД за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составила более 11,3 миллиарда рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В начале 2020 года суммарный долг составлял 10,4 миллиарда рублей. Число исполнительных производств увеличилось более чем на 1,5 миллиона рублей. Сейчас средняя сумма долга по штрафам достигает более 830 рублей. Значение уменьшилось на 15 рублей по сравнению с 2019 годом.

В пресс-центре МВД России сообщили, что в 2020 году стало значительно больше нарушений, которые выявили камеры видеофиксации. По таким нарушениям вынесли 145,5 миллиона административных постановлений.

По словам представителя ведомства, это количество оказалось на 20% больше, чем было в 2019 году. Из всех документов 124 миллиона касаются превышения скорости. Еще 13,6 миллиона постановлений выдали за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.