Россияне набрали рекордные долги по кредиткам

Количество кредитных карт на руках россиян по итогам апреля подобралось к рекордным 40 миллионам. При этом общий объем задолженности по ним второй месяц подряд держится выше триллиона рублей.

Число активных кредитных карт в апреле достигло 39,5 миллиона, подсчитали для РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс». Это больше мартовского уровня на 1,2% и показателя годом ранее на 14%. Количество «пластика» растет уже шестой месяц подряд.

Одновременно растет и портфель задолженности клиентов по кредиткам: за прошлый месяц он вырос на 1,9% и добрался до исторического максимума в 1,021 триллиона рублей. В марте портфель впервые превысил отметку в триллион рублей.

«Рост объема карт в обращении обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на данный вид банковского кредитования, и во вторую — активностью кредиторов», — отметили эксперты.

В апреле продолжили расти и «плохие» долги по кредитным картам, хотя и более медленными темпами. По итогам апреля количество кредиток с просрочкой свыше 90 дней увеличилось на 1% и достигло 2,57 миллиона, а задолженность по ним — на 1,3%, до рекордных 153,3 миллиарда рублей.

Аналитики пояснили, что зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. При этом, по их словам, уровень риска по кредиткам еще находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем и дальше развивать это направление бизнеса. Поэтому, как считают аналитики, в будущем можно ожидать сохранение трендов по объемам кредитования.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков объяснил, в каком случае человеку лучше не использовать кредитную карту. Он отметил, что несоблюдение сроков грейс-периода может обернуться для клиента банка серьезными проблемами.