Деньги 11 июля 2023, 07:46 Долги компаний в 2022 году по налогам выросли до 2,5 трлн рублей «Известия»: в России долги компаний по налогам за 2022 год выросли до 2,5 трлн рублей РИА «Новости»

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Общая задолженность по сборам, налогам, пеням, налоговым санкциям, процентам и страховым взносам российских компаний выросла в прошлом году на 27,5% и составила 2,5 триллиона рублей. Об это написала газета «Известия», ссылаясь на заключение комитета Государственной думы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.

Причинами роста задолженностей стали доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями, неуплата текущих платежей юридическими лицами, а также платежей за использование природных ресурсов, в том числе в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть.

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«В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета, — сказано в заключении.

Депутаты отметили, что при проведении налогового мониторинга нужно прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в региональном и отраслевом разрезах. Представители Минфина в комментарии изданию заявили, что рост в 2022-м задолженности по доходам не превышает увеличения поступлений в госказну.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому нельзя требовать до 2026 года от жителей новых регионов России погашения просроченных долгов. Речь идет о тех обязательствах, которые появились до 30 сентября прошлого года.