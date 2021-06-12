Долги коллекторам стали быстрее возвращать в России

Россияне в 2021 году стали быстрее возвращать долги по просроченным кредитам. В среднем процесс стал занимать год и 10 месяцев, хотя в 2020-м срок составлял более чем два года.

Согласно исследованию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2021 году россияне в среднем возвращали долги за один год и 10 месяцев. В 2020 году срок составлял более двух лет. По сравнению с 2019-м время выросло более чем на семь месяцев.

«Срок погашения в прошлом году действительно вырос. Помимо причин, связанных с пандемией, на эту тенденцию повлиял тот факт, что коллекторские агентства активно предоставляли кредитные каникулы физическим лицам, за счет чего в том числе и вырос показатель», — привел ТАСС слова президента ассоциации Эльмана Мехтиева.

Сейчас запросов на кредитные каникулы становится все меньше. Это положительно сказывается на сроке возвращения долгов. Если ситуация будет развиваться в положительном ключе, то срок может вернуться к значениям 2019 года.

Срок погашения кредитов говорит о финансовом положении населения, отметил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. В качестве примера он привел 2020 года, когда во время пандемии многие остались без работы и стали экономить.