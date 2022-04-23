Долей Renault в АвтоВАЗе заинтересовались китайские концерны

Долю французского концерна Renault в компании АвтоВАЗ может приобрести одна из компаний Китая. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Речь идет о компаниях Changan и GAC. Однако существует и третий претендент, чье имя не раскрывается

Один из источников рассказал, что государство не рассматривает привлечение иностранного инвестора.

В конце марта в Rеnаult заявили о приостановке работы в России. После этого компания начала изучать варианты передачи своей доли АвтоВАЗ. В частности, для ухода из РФ концерну следует найти нового акционера для завода в Москве.

В феврале в РФ продали 10 382 автомобиля Renault — на 2% больше, по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин. Показатель снизился на 2% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

Французская компания владеет площадкой в Москве с 2005 года. Она представляет собой завод полного цикла с цехом сварки, окраски и сборки, инженерно-техническим центром и подземным полигоном для испытаний.

Завод производит модели Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.