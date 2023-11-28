Деньги 28 ноября 2023, 15:25 Доктор наук Катасонов сравнил экономику РФ с пациентом, которому поставили неверный диагноз

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Доктор экономических наук Валентин Катасонов заявил, что российская экономика, несмотря на стремление к суверенности, пока не достигает необходимых высот. Об этом сообщил «Царьград».

Специалист сравнил соответствующую отрасль с пациентом, которому поставили неверный диагноз.

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«Мы изучаем экономику и говорим все время о каких-то „симптомах“. Это как с пациентом, которому прописывают таблетки, витамины, сон. Но вы понимаете, что это имитация лечения», — высказался Катасонов.

По его мнению, причина такой ситуации заключается в имитации активности и отсутствии оценки рисков.