28 ноября 2023, 15:25
Доктор наук Катасонов сравнил экономику РФ с пациентом, которому поставили неверный диагноз
Доктор экономических наук Валентин Катасонов заявил, что российская экономика, несмотря на стремление к суверенности, пока не достигает необходимых высот. Об этом сообщил «Царьград».
Специалист сравнил соответствующую отрасль с пациентом, которому поставили неверный диагноз.
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«Мы изучаем экономику и говорим все время о каких-то „симптомах“. Это как с пациентом, которому прописывают таблетки, витамины, сон. Но вы понимаете, что это имитация лечения», — высказался Катасонов.
По его мнению, причина такой ситуации заключается в имитации активности и отсутствии оценки рисков.
Экономика
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