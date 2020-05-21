Доктор Мясников рассказал, сколько стоит его квартира во Франции

По словам Мясникова, площадь квартиры — 29 квадратных метров. Он заплатил за нее 170 тысяч евро. Также телеведущий уточнил, что у него есть двухкомнатная квартира в Москве и загородный дом, который стоил девять тысяч долларов.

Ранее Мясников рассказал, что для профилактики коронавируса принимает интерферон. Неизвестно, насколько препараты этой группы эффективны для лечения коронавируса, но он считает, что для профилактики принимать их допустимо. По его словам, «интерфероны — стопроцентно действующие лекарства, которые широко применяются в медицине», «их противовирусные и иммуномодулирующие свойства давно известны». «Исхожу из того, что сегодня любая возможная польза при отсутствии побочных эффектов говорит, что можно использовать. Вреда нет: побрызгать можно, при этом говорят, что может помочь. Почему бы этим не воспользоваться?» — считает телеведущий.