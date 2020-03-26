Ставки по ипотеке вернутся к докоронавирусным показателям
Как пишет РБК, в 2020 году ставки по ипотеке опустились до исторических минимумов (от 6%). Но обвал рынков, в том числе нефтяного, падение рубля и пандемия коронавируса могут заставить их ползти в вверх.
Конечно, власти попытаются поддержать рынок и бизнес, но целиком нивелировать проблему не получится. Эксперты считают, что в этом году выдача жилищных займов упадут примерно на 10%.
«Проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года», — считают аналитики.
Некоторые банки уже начали поднимать ставки из-за волатильности на рынках. Экономическая ситуация в мире продолжает ухудшаться. В начале марта Россия и другие члены ОПЕК+ не смогли закрыть сделку по сокращению нефти, и последовал почти двукратный обвал цен — до 25–27 долларов за баррель.