Ставки по ипотеке вернутся к докоронавирусным показателям

Аналитики ожидают, что ипотечные ставки в России повысятся до 10%, как это было до пандемии коронавируса. В первом полугодии точно будет так, а на снижении они пойдут, когда улучшится экономическая ситуация.

Как пишет РБК, в 2020 году ставки по ипотеке опустились до исторических минимумов (от 6%). Но обвал рынков, в том числе нефтяного, падение рубля и пандемия коронавируса могут заставить их ползти в вверх.

Конечно, власти попытаются поддержать рынок и бизнес, но целиком нивелировать проблему не получится. Эксперты считают, что в этом году выдача жилищных займов упадут примерно на 10%.

«Проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года», — считают аналитики.

Некоторые банки уже начали поднимать ставки из-за волатильности на рынках. Экономическая ситуация в мире продолжает ухудшаться. В начале марта Россия и другие члены ОПЕК+ не смогли закрыть сделку по сокращению нефти, и последовал почти двукратный обвал цен — до 25–27 долларов за баррель.