04 июля 2023, 14:32
Доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей выросли в России
Путин: в России повышаются доходы в бюджет от перерабатывающих отраслей
Поступления в российский бюджет от перерабатывающих отраслей увеличиваются. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
«У нас доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это уже хорошо», — отметил глава государства.
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Путин добавил, что такая тенденция говорит об изменении структуры экономики.
На Петербургском международном экономическом форуме Путин сообщал о повышении доходов в российской нефтегазовой отрасли. Президент обратил внимание, что сфера показала положительную динамику. Поступления за январь-май 2023 года выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов, указал глава государства.
Ранее в России назвали сумму поступлений в бюджет от повышенного НДФЛ, который платят состоятельные россияне. Доходы по этой статье превысили один триллион рублей в 2022 году.
Россия
Владимир Путин
Экономика
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