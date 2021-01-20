Доходы Сбербанка от онлайн-переводов выросли на 48%
Как пишет РБК, для Сбербанка это рекордные темпы роста с 2016 года (ранее отчетность не отражала эти доходы в отдельной графе).
Одним из главных факторов увеличения доходов от онлайн-переводов стала пандемия. Во время карантина россияне чаще отказывались от наличных и оплачивали покупки и услуги с помощью онлайн-банка.
«Совокупный рост доходов от платежей и переводов физлиц, включая наличные операции, составил 20% в результате органического роста доли безналичных операций», — сказал РБК представитель Сбербанка.
Еще одним фактором увеличение доходов стал запуск новых продуктов и услуг, например, перевод средств с кредитной карты на дебетовую.
Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что главной причиной увеличения доходов Сбербанка является введение комиссий за переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц. В прошлом году Сбербанк был вынужден отменить «банковский роуминг» из-за нового закона. Вместо этого кредитное учреждение ввело плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — это либо комиссия в размере 1% от размера транзакции, но не более одной тысячи рублей с перевода, либо подписка, которая стоит от 99 до 209 рублей в месяц.