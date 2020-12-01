Доходы россиян после локдауна выросли в большинстве регионов

С июля по сентябрь номинальные доходы россиян выросли по сравнению со вторым, «карантинным» кварталом в большинстве субъектов Федерации. Эксперты объясняют это выплатами по безработице и сезонностью.

Номинальные доходы в июле–сентябре увеличились в 61 из 85 регионов России, говорится в исследовании FinExpertiza, которое процитировали «Известия». На это повлияло повышение пособия по безработице, которое во время пандемии увеличили до МРОТ — 12 130 рублей. А также выплаты семьям с детьми.

Аналитик рейтингового агентства АКРА Илья Цыпкин напомнил, что большинство выплат действовало во втором квартале. Увеличение доходов в третьем он объясняет компенсаторным ростом экономики после простоя, а также сезонными факторами.

Больше всего сезонность проявилась в Краснодарском крае и Севастополе — там увеличение доходов связывают с притоком отдыхающих.

При этом реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале падение год к году составило 4,8%.