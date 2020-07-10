«В целом доходы работающих россиян за все три „коронавирусных“ месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся», — говорится в сообщении.

При этом 20% работников столкнулись с сокращением заработка на треть и более.

В основном зарплаты упали в средних и крупных компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей: гостиницах, сетевых ресторанах, предприятиях культуры и спорта. Больше всего доходы сократились в сфере гостиниц и общепита — на 27,8% по сравнению с 2019 годом. В сферах транспорта, культуры и спорта снижение зафиксировано в пределах 8,2-8,6%.

Около 10% тех, кто столкнулся с падением доходов, получили социальные выплаты.

В то же время за весенние месяцы зарплаты выросли сферах в медицины, информации и связи, образования и госуправления. В основном это произошло благодаря дополнительным государственным выплатам. В итоге возросли доходы врачей-бюджетников, а учителя в государственных школах получили отпускные.

В секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда возросли на 0,6%. В тоже время у медиков и учителей из частного сектора зарплаты упали на 15%.

Ранее стало известно, что более половины россиян пессимистично думают о своем благосостоянии в 2020 году. Незначительного снижения финансового состояния ожидают 36% граждан, а 27% допускают существенные ухудшения.