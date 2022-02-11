Доходы россиян от акций и вкладов за 2020 год оказались выше, чем считалось ранее

Росстат пересчитал данные за 2020 год по денежным доходам россиян от собственности. Они оказались почти на триллион рублей выше, чем изначально предполагалось. Об этом сообщил РБК.

Росстат упомянул о пересмотре данных за 2020 год в своей публикации о доходах россиян за 2021 год. После пересмотра данные по поступлениям от собственности, в основном за счет выплаты дивидендов, выросли примерно до 3,7 триллиона рублей, что почти на триллион больше. Основная доля (68%) приходится на дивиденды.

Доходами от собственности в определении Росстата считаются поступления от акций, облигаций, банковских вкладов и других финансовых активов. При этом, например, доходы от аренды жилья входят в другую категорию доходов от предпринимательской деятельности.

Общие денежные доходы россиян в 2020 году оказались почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее, и составили 63,4 триллиона рублей. Доля доходов от собственности после пересмотра достигла 5,8%, изначально она составляла 4,3%. Это максимальная доля как минимум с 2013 года, с которого Росстат начал считать доходы по новой методике, введенной в 2018 году.

Ранее сообщалось, что для Росфинмониторинга расширят доступ к персональным данным россиян.