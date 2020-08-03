Доходы предпринимателей России достигли антирекорда века

«С 2000-го по 2019 годы доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7%», — уточнили в службе.

Так, за этот год понижение составило 2,2%. В 2000 году доходы бизнесменов достигали отметки 14,7%. Согласно статистике, приток средств предпринимателей за время пандемии коронавируса уменьшился сильнее всего. В целом он составил 512 миллиардов рублей, информирует сайт Ura.ru.

Вместе с тем преобладающая доля оплаты труда за один квартал этого года увеличилась с 63,5% до 65,3%. Общий объем доходов россиян составил 14,6 триллиона.